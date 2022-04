Glasfaser fürs ganze Haldensleber Stadtgebiet

Jeder, der möchte, soll in Haldensleben einen Glasfaser-Hausanschluss bekommen. Dafür kooperiert die Stadt mit mehreren Telekommunikationsunternehmen. Noch in diesem Jahr sollen die dafür notwendigen Planungs- und Bauarbeiten beginnen.

Auch Privathaushalte können sich demnächst in Haldensleben zum Teil kostenfrei an das Glasfasernetz anschließen lassen.

Haldensleben - In Sachen Breitband ist Haldensleben gut aufgestellt: Seit Mai 2019 sind die meisten Haushalte im Stadtgebiet und in den Ortsteilen mit schnellem Internet - Übertragungsrate 50 Mbit/s - versorgt. In vielen Fällen liegt die Geschwindigkeit sogar noch darüber. Doch nun soll es noch schneller werden.