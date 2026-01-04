Der Glasfaserausbau in Haldensleben macht Fortschritte: Laut „Unsere grüne Glasfaser“ können nun erste Anschlüsse aktiviert werden. Trotz Verzögerungen durch die Insolvenz eines früheren Baupartners hält das Unternehmen am Ausbau fest.

Glasfaser in Haldensleben: Erste Anschlüsse können freigeschaltet werden

Durch solche Leerrohre verlaufen die Glasfaserkabel.

Haldensleben/vö - Der Glasfaserausbau in Haldensleben kommt offenbar voran. Wie das Unternehmen „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) mitteilt, sind zwei zentrale Hauptverteilpunkte – sogenannte Points of Presence (PoP) – inzwischen fertiggestellt. Damit können die ersten Anschlüsse in der Stadt aktiviert werden.