  4. Fortschritte beim Glasfaserausbau: Glasfaser in Haldensleben: Erste Anschlüsse können freigeschaltet werden

Der Glasfaserausbau in Haldensleben macht Fortschritte: Laut „Unsere grüne Glasfaser“ können nun erste Anschlüsse aktiviert werden. Trotz Verzögerungen durch die Insolvenz eines früheren Baupartners hält das Unternehmen am Ausbau fest.

04.01.2026, 18:00
Durch solche Leerrohre verlaufen die Glasfaserkabel.
Durch solche Leerrohre verlaufen die Glasfaserkabel. Symbolfoto: Vivian Hömke

Haldensleben/vö - Der Glasfaserausbau in Haldensleben kommt offenbar voran. Wie das Unternehmen „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) mitteilt, sind zwei zentrale Hauptverteilpunkte – sogenannte Points of Presence (PoP) – inzwischen fertiggestellt. Damit können die ersten Anschlüsse in der Stadt aktiviert werden.