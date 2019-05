Zwischen Glindenberg und Oebisfelde finden ab 11. Mai umfangreiche Gleisbauarbeiten statt. Bis 6. Juni wird es Zugausfälle geben.

Haldensleben l Gleisbauarbeiten auf der Bahnstrecke Glindenberg-Oebisfelde sowohl bei Haldensleben als auch bei Barleben stattfinden, werden noch bis 6. Juni zu Zugausfällen sorgen. Die Baumaßnahmen starten am Sonnabend, 11. Mai.

In einer Pressemitteilung der Deutschen Bahn heißt es dazu: „Mit Großmaschinentechnik im Fließbandverfahren (Schnellumbauzug) werden zwischen den Bahnhöfen Barleben und Groß Ammensleben 6250 Meter Gleis und zwischen Groß Ammensleben und Haldensleben 6200 Meter Gleis umgebaut. Das sind fast 21.000 zu wechselnde Schwellen. Und gleichzeitig 25.000 Meter Schienen. Zusätzlich werden in diesen Bereichen zirka 45.000 Tonnen Gleisschotter gereinigt. Aus diesem Grund müssen auch die Bahnübergänge gesperrt werden.“

Ziel der Bahn sei es, die Bauarbeiten schnellstmöglich abzuschließen, weshalb auch an den Wochenenden gearbeitet werde. Dadurch könnten, so die Bahnsprecherin, für Anwohner Beeinträchtigungen in Form von Lärm entstehen.

Vom Sonnabend, 11. Mai, bis Donnerstag, 6. Juni, werde außerdem die Bahnstrecke Glindenberg-Oebisfelde voll gesperrt. Wie das zuständige Eisenbahnverkehrsunternehmen Abellio mitteilt, fallen in dieser Zeit die Züge der Regionalexpresslinie RE 6 (Magdeburg Hauptbahnhof bis Wolfsburg Hauptbahnhof) und der Regionalbahnlinie RB 36 (Magdeburg Hauptbahnhof bis Wolfsburg Hauptbahnhof) jeweils zwischen Magdeburg und Haldensleben aus.

Die ausfallenden Züge werden durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt. Fahrgäste werden gebeten, sich auf längere Reisezeiten einzustellen. Am Freitag, 7. Juni, werde der Zugverkehr wieder aufgenommen, teilt Abellio mit. Trotzdem werde es noch bis 11. Juni zu veränderten Fahrzeiten der Züge RE 6 und RB 36 kommen.

Zweieinhalb Wochen lang sollen in Haldensleben außerdem die beiden Bahnübergänge an der Althaldensleber Straße und am Dammühlenweg voll gesperrt werden. Die Sperrung erfolgt ab 11. Mai und werde voraussichtlich bis 19. Mai aufrecht erhalten.

Informationen zu den geänderten Fahrplänen und Schienenersatzverkehr gibt es auch im Internet.