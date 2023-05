Das Gutsherrenhaus in Dorst wird von den Bewohnern des Dorfes liebevoll „unser Schloss“ genannt. Matthias Blümel, Propst in Reichweite, verrät, wie aus dem Herrenzimmer im Schloss eine Räumlichkeit für Gottesdienste wurde.

Matthias Blümel, Propst im Ruhestand beziehugnsweise Propst in Reichweite, hielt die Predigt bei der Einweihung des Gottesdienstraumes im Gutsherrenhaus in Dorst. Die bunten Glasfenster und die Holzarbeiten schmücken das Herrenzimmer.

Dorst - Eigentlich wurde Matthias Blümel, langjähriger Propst in Vorsfelde, bereits 2016 feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Doch weil der 72-Jährige sich selbst als „Propst in Reichweite“ betitelt, ließ es sich der Geistliche nicht nehmen, das restaurierte Herrenzimmer im Dorster Schloss als Gottesdienstraum der evangelischen Gemeinde einzuweihen.