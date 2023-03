Die Stadt Haldensleben möchte dem Verein Megalithics Routes beitreten. Das hat der Stadtrat beschlossen. Damit könnten die Steingräber an internationaler Bedeutung gewinnen.

Gräber bei Haldensleben in einer Reihe mit Stonehenge

Vielleicht locken die Steingräber bei Haldensleben bald deutlich mehr Touristen an.

Haldensleben - Steingräber, Hünengräber und andere große Steinmonumente haben seit jeher eine starke Anziehungskraft auf Menschen. Jährlich reisen beispielsweise etwa eine Million Touristen nach England, um dort Stonehenge zu bewundern. Und auch, wenn die Steingräber bei Haldensleben vermutlich nie so viele Touristen anziehen werden, so könnte sich ihre Bekanntheit in den kommenden Jahren doch deutlich erhöhen.