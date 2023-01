Archäologie Grabungen bei Wedringen: Mögliche Kultstelle und Gräber entdeckt

In Wedringen finden derzeit archäologische Grabungen statt. Die Funde, die dabei entdeckt wurden, sind erstaunlich. So lassen etwa zeituntypische Feuerbestattungen auf einen Kulturaustausch an der Stelle schließen. Zudem wurde ein möglicher Kultort entdeckt.