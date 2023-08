Jugendliche aus der Wohngruppe Talis in Hundisburg haben im Rahmen eines Anti-Rassismus-Projekts entsprechende Graffiti an die Skater-Anlage in Althaldensleben gesprayt. Doch die hatten nicht lange Bestand.

Haldensleben - mbu

Es sollte ein echter Hingucker werden und zum Nachdenken anregen. Doch das bunte Wandbild, das Jungen der Wohngruppe Talis in Hundisburg im Rahmen eines Anti-Rassismus-Projekts sprayten, war über Nacht schon wieder verschwunden.

„Against Racism“ – so sollte es eigentlich auf einer Wand an der Skateranlage in Althaldensleben stehen. Doch das Bekenntnis „Gegen Rassismus“ überdauerte nicht einmal eine Nacht. Es wurde wieder komplett übersprüht.

Projekt läuft schon seit Winter

Die Jungen aus der Wohngruppe Talis aus Hundisburg vom Corneliuswerk diakonische Hilfen GmbH, die das Bild gestaltet hatten, sind entsetzt. Seit dem Winter beschäftigen sie sich mit einem Anti-Rassismus-Projekt. Initiatorin ist die Erzieherin Jody Gauert. Kunsttherapeutin Jeannette Reupke unterstützt das Projekt.

So haben die Jungen zunächst eigenständige Bilder gemalt und ihre Gedanken mit Farben umgesetzt. Ihre Bilder waren auch in einer Ausstellung zu sehen.

In Kontakt mit ausländischen Mitbürgern gekommen

Mehrfach haben sie darüber gesprochen, wie es ist, angefeindet zu werden, nur weil man anders ist. Dazu haben sie auch ausländische Mitbürger zu sich eingeladen. Und sie haben Essen nach Rezepten aus anderen Ländern gekocht, haben das Café International besucht, wo sich Zugezogene treffen können und Hilfe bekommen. Das Projekt ist wichtig, bekräftigt der 13-jährige Leon. Es sei doch nicht normal, wenn andere Menschen beleidigt werden.

Der Höhepunkt und Abschluss des Anti-Rassismus-Projektes sollte etwas Sichtbares sein. Dafür hat die Wohngruppe Unterstützung von der Abteilung Jugend und Sport der Stadtverwaltung erhalten. Die Jungen durften eine Wand an der Skateranlage in Althaldensleben in der Nähe des Pennymarktes mit einem Graffito gestalten. Die Stadtverwaltung hat die Farbe bezahlt. Gemeinsam mit Jeannette Reupke hatten die Jungen eine Vorlage im Internet gesucht, die sie nach ihren Vorstellungen verändert haben.

Schon der erste Versuch wurde wieder übersprüht

Und so haben die Jungen Ende Juli mit dem Sprayen begonnen. Da sie das ganze Bild nicht an einem Tag geschafft haben, wollten sie in der nächsten Woche weitermachen. Allerdings war die Wand sofort völlig übersprüht. Ziemlich traurig haben sich die Jungen dann erneut an die Arbeit gemacht. Sie waren aufgeregt, denn sie konnten hier etwas gestalten und damit ein Zeichen setzen.

Trotz Regenschauern haben sie nicht aufgegeben und erst gegen Abend die Spraydosen aus der Hand gelegt. Leider konnten die Althaldensleber das Werk nicht betrachten, denn über Nacht wurde das Kunstwerk der Wohngruppe erneut übersprüht. Die Jungen sind entsetzt. Dass ihr Bild übersprüht wurde, kann Leon überhaupt nicht verstehen. „Wir haben sogar im Regen weiter gearbeitet, wir haben durchgehalten“, erklärt er. Und nun war alles umsonst.

Noch nicht einmal eine Nacht hat das "Against Racism"-Bild am Skaterpark Althaldensleben überlebt. Es wurde einfach übersprüht. Foto: Marita Bullmann

Die Stadtverwaltung wird Anzeige gegen unbekannt erstatten, versichert Ulf Dreyer, Abteilungsleiter Jugend und Sport der Stadtverwaltung. Das werde so nicht hingenommen.