Graffiti-Kunst auf Trafohaus in Rätzlingen

Peter Schorlemmer, Antje Klimek und Udo Müller nehmen das neu gestaltete Trafohaus in Rätzlingen in Augenschein.

Rätzlingen - Sie stehen in jedem Ort – Trafohäuschen. Doch die meist grauen Betonklötze werden kaum wahrgenommen. Dabei sind die unscheinbaren Kästen wahre Technikgiganten. Schließlich sind sie ein nicht unwesentlicher Bestandteil der örtlichen Stromversorgung. Warum sie also nicht ein wenig optisch aufwerten? So wie das Trafohäuschen an der Bösdorfer Straße in Rätzlingen.