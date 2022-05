Groß Ammensleber Geflügelzüchter feiern 100. Geburtstag mit Jubiläumsscha

Ein Verein ist nur so gut wie seine Mitglieder. Das behrzigen die Geflügelzüchter des Vereins Groß Ammensleben und Umgebung schon seit einem Jahrhundert.

Ratsvorsitzender Rene Stürmer überreichte im Namen der Hohen Börde einen Präsentkorb zum Vereinsjubiläum an Thomas Krause.

Ackendorf - Aus alten Vereinsaufzeichnungen geht hervor, dass der Rassegeflügelzuchtverein Groß Ammensleben und Umgebung (RGZV) 1971 sein 50-jähriges Bestehen feierte. „Also können wir mit unserem 100-jährigen Bestehen heute nicht ganz falsch liegen“, sagt Vereinsvorsitzender Thomas Krause. Die mit viel Liebe zum Detail vorbereitete Geflügelschau im Sportlerheim in Ackendorf steht nämlich in diesem Jahr unter dem Jubiläum. Allerdings existieren nicht mehr sehr viele Aufzeichnungen zum Verein, die als Belege herangezogen werden können. Fest steht allerdings, dass sich die Geflügelzüchter 1921 selbständig gemacht hatten. Einst waren die Vereine in den Kleingartenvereinen integriert gewesen.