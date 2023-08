Haldensleben - Die Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) Haldensleben öffnet Kunden ab sofort an ihrer neuen Adresse im Bahnhofsgebäude am Bahnhofsplatz 2 ihre Türen.

Die Geschäfts- und die Servicestelle sind von ihrem früheren Standort am Waldring ins Bahnhofsgebäude gezogen. Die Wobau habe schon länger geplant, „dass der Firmensitz mehr ins Stadtzentrum kommt“, sagt Geschäftsführer Detlef Koch. Das Gebäude gehört dem städtischen Tochterunternehmen, und als zwei Mieter das historische Gebäude am Bahnhofsplatz verließen, sei die Entscheidung, dorthin zu ziehen, betriebsintern schnell gefallen. Nach einigen Vorbereitungen sei die Firma nun komplett umgezogen, erzählt Wobau-Pressesprecherin Antje Streck.

Neuer Sitz liegt mehr im Zentrum aller Mietobjekte

„Wir sitzen jetzt quasi in der Mitte“, sagt Detlef Koch. Etwa die Hälfte der Wobau-Mietobjekte liegen am Süplinger Berg, die andere Hälfte im Gebiet der Innenstadt, „im Rolandviertel zum Beispiel“, erklärt der Geschäftsleiter. Die Umzugstage wurden dazu genutzt, „die Technik einzurichten“, sagt Detlef Koch. „Die eigentliche Datenverarbeitung ist extern“, erklärt der Geschäftsführer. Um ordentlich arbeiten zu können, werde die Verbindung dorthin während der Einrichtung der Räume noch einmal geprüft.

Aufgeteilt ist der Firmensitz in ein Servicebüro und in die Geschäftsstelle der Gesellschaft. In der Geschäftsstelle sind die Büroräume untergebracht, erklärt die Pressesprecherin, unter anderem die der Buchhaltung und der IT. Die für die Kunden wichtige Servicestelle habe ein separat zugängliches Büro – links vom Eingang, wenn man vom Bahnhofsplatz reingeht. Kunden können die Servicestelle unter der gleichen Telefonnummer und Mailadresse wie gewohnt erreichen. Auch die Öffnungszeiten bleiben gleich. Nur die Adresse lautet jetzt: Bahnhofsplatz 2. Unter der Leitung von Nicole Heinrichs, stehe das Team den Mietern als Anlaufpunkt bei Fragen rund um die Miete zur Seite.