Grund zur Sorge? In der Börde erkranken immer mehr Kinder an Scharlach

Haldensleben - Die Krankheit geht meist mit Halsschmerzen, Schluckbeschwerden und Fieber los. Wenn dann noch die Zunge zuerst belegt ist und sich anschließend leuchtend rot verfärbt, hat das Kind in aller Regel Scharlach. Die Fallzahlen für die Erkrankung sind in diesem Jahr im Landkreis Börde sprunghaft angestiegen. Bisher wurden in 2023 bereits 259 Fälle an das Gesundheitsamt des Landkreises Börde gemeldet. Zum Vergleich: Im gesamten vergangenen Jahr waren es 13 Fälle.