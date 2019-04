Der Eingang an der Sophienstraße zur Weferlinger Grundschule ist gesperrt. Doch die Tür wird als Fluchtweg dringend gebraucht.

Oebisfelde/Weferlingen l Eine Schulgebäude ohne einen Flucht- und Rettungsweg für den Fall der Fälle, das geht gar nicht. So sehen es auch die Mitglieder des Bau- und Vergabeausschusses der Kommune Oebisfelde-Weferlingen. Deshalb beschlossen sie in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig im Oebisfelder Burgverbinder, dass die bislang aufgrund des baulichen Zustands gesperrte Treppenanlage der Grundschule Weferlingen am Portal der Sophienstraße durch ein Provisorium, also einer Notreparatur, wieder für Notfälle nutzbar hergerichtet wird. Die Kosten dafür trage die Stadtverwaltung.

Das widerspreche nicht dem noch nicht freigegebenen und der Kommune ausdrücklich versagten vorzeitigen Baubeginn für die Sanierung des Schulhauptgebäudes, insbesondere der Gewährung einer finanziellen Förderung mit Stark III-Mitteln durch das Land Sachsen-Anhalt, so die Auffassung des Bürgermeisters und Ausschussvorsitzenden Hans-Werner Kraul (CDU). Seiner Ansicht nach schlossen sich die Ausschussmitglieder geschlossen an.

Reparatur nicht möglich

Zum Hintergrund: Im vergangenen Jahr hat sich der bauliche Zustand der Treppenanlage an diesem Eingang derart verschlechtert, dass in letzter Konsequenz die Treppenanlage gesperrt wurde. Damit war dieser Flucht- und Rettungsweg nicht mehr existent.

Schon damals wurde ein Notbehelf erwogen. Doch Fachleute und Firmenvertreter kamen zu dem Ergebnis, dass eine Reparatur nicht mehr durchgeführt werden kann. Auch bei Wiederverwendung der teilweise gebrochenen Stufen hätte alles abgebrochen werden müssen. Hinzu käme eine notwendige neue Gründung sowie ein Unterbau, um anschließend die Stufen neu aufzusetzen.

Diese Problematik wurde seitens der Stadtverwaltung mit dem Fördergeldgeber besprochen, um anschließend den besagten Antrag auf vorzeitigen Maßnahmebeginn für die Erneuerung der Treppenanlage zu stellen. Die Bitte wurde nun Anfang diesen Monats abgelehnt.

Notkonstruktion geplant

Im Wesentlichen wird dies damit begründet, dass das Land noch keine vollständige und abschließende Prüfung aller Stark-III-Anträge vornehmen konnte. Solange das Ergebnis des Auswahlverfahrens nicht vorliegt, kann auch keine Aussage zu den verfügbaren Haushaltsmitteln des Landes getroffen werden und deshalb grundsätzlich kein vorzeitiger Baubeginn erteilt werden.

Aus dieser Entscheidung und Begründung folgt auch, so Hans-Werner Kraul, dass die Stadt die Treppenanlage nicht auf eigene Kosten erneuern darf. Da die Treppe aber als Flucht- und Rettungsweg vorgehalten werden muss und daher dringend benötigt wird, sollen nunmehr mittels einer Konstruktion aus Holz oder Metall, ähnlich einer Rampe, die Treppenstufen überbaut werden.

Weferlingens Grundschulleiterin Sabine Nieber und dem Lehrerkollegium bereitet die Sperrung schon seit langem Bauchschmerzen. Auch wenn der Eingang zur Sophienstraße normalerweise nicht genutzt wird, ist er doch als wichtiger Flucht- und Rettungsweg für den Notfall unabdingbar für das Grundschulgebäude.