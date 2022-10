Grundschule in Wegenstedt feiert mit Tauben und einer Torte

Der Tag der offenen Tür zum 50-jährigen Bestehen des Schulhauses ist der Höhepunkt der Festwoche für die Kinder und Päda-gogen der Grundschule „Am Wald“ in Wegenstedt. Viele Gäste haben die Party zum Jubiläum genutzt, um in Erinnerungen zu schwelgen.

Von der kleinen weißen Friedenstaube singen die Mädchen und Jungen des Chores der Grundschule „Am Wald“. Gefeiert wird der 50. Geburtstag des Schulhauses in Wegenstedt.

Wegenstedt - 1972 war die Einweihung des Neubaus der Polytechnischen Oberschule „Wilhelm Pieck“ (POS), in der heute die Kinder der Grundschule „Am Wald“ unterrichtet werden. „Wir waren damals sehr stolz auf unsere neue Schule. Wir mussten Hausschuhe tragen, damit unser Schulhaus nicht schmutzig wird. Blöd ist, dass wir bis heute keine Sporthalle gekriegt haben“, erinnerte sich Lutz Barnieck aus Etingen. Sein Klassenkamerad Ulf Eggeling ergänzte schmunzelnd: „Aber wir waren, weil es im Sportraum im Keller so eng war, die Erfinder des Krebsfußballs. Wir spielten also auf Händen und Füßen mit dem Rücken nach unten.“