weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Haldensleber Bürgermeister im Interview: Gute Stimmung trotz angespannter Haushaltslage: Was bei Bernhard Hieber ganz oben auf der To-do-Liste steht

Haldensleber Bürgermeister im Interview Gute Stimmung trotz angespannter Haushaltslage: Was bei Bernhard Hieber ganz oben auf der To-do-Liste steht

Wie hat sich Haldensleben im Jahr 2025 entwickelt – wirtschaftlich, gesellschaftlich und finanziell? Im Bürgermeister-Interview spricht Bernhard Hieber (SPD) über das vergangene Jahr. Außerdem erklärt er, warum Haldensleben trotz angespannter Haushaltslage gute Zukunftschancen hat und welche Prioritäten 2026 gesetzt werden sollen.

Von Saskia Lohöfer 19.01.2026, 18:00
Bernhard Hieber (SPD) ist Bürgermeister der Stadt Haldensleben.
Bernhard Hieber (SPD) ist Bürgermeister der Stadt Haldensleben. Foto: Saskia Lohöfer

Haldensleben - Was hat den Bürgermeister überrascht? Wo gab es Rückschläge, wo echte Erfolgsgeschichten? Im Gespräch mit der Volksstimme zum Jahresrückblick spricht Haldenslebens Bürgermeister Bernhard Hieber (SPD) über Erfahrungen und Pläne für die kommende Zeit.