Haldensleber Bürgermeister im Interview Gute Stimmung trotz angespannter Haushaltslage: Was bei Bernhard Hieber ganz oben auf der To-do-Liste steht
Wie hat sich Haldensleben im Jahr 2025 entwickelt – wirtschaftlich, gesellschaftlich und finanziell? Im Bürgermeister-Interview spricht Bernhard Hieber (SPD) über das vergangene Jahr. Außerdem erklärt er, warum Haldensleben trotz angespannter Haushaltslage gute Zukunftschancen hat und welche Prioritäten 2026 gesetzt werden sollen.
19.01.2026, 18:00
Haldensleben - Was hat den Bürgermeister überrascht? Wo gab es Rückschläge, wo echte Erfolgsgeschichten? Im Gespräch mit der Volksstimme zum Jahresrückblick spricht Haldenslebens Bürgermeister Bernhard Hieber (SPD) über Erfahrungen und Pläne für die kommende Zeit.