Haldensleber Bürgermeister im Interview Gute Stimmung trotz angespannter Haushaltslage: Was bei Bernhard Hieber ganz oben auf der To-do-Liste steht

Wie hat sich Haldensleben im Jahr 2025 entwickelt – wirtschaftlich, gesellschaftlich und finanziell? Im Bürgermeister-Interview spricht Bernhard Hieber (SPD) über das vergangene Jahr. Außerdem erklärt er, warum Haldensleben trotz angespannter Haushaltslage gute Zukunftschancen hat und welche Prioritäten 2026 gesetzt werden sollen.