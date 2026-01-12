Verfassungsfeindliche Vorfälle an Schulen Hakenkreuze im Klassenzimmer: So reagiert das Haldensleber Gymnasium
An den Schulen in der Börde gibt es immer wieder Vorfälle mit verfassungsfeindlichen Symbolen. Am Haldensleber Professor-Friedrich-Förster-Gymnasium will man solche Vorfälle nicht einfach stehen lassen.
12.01.2026, 07:45
Haldensleben - Hakenkreuze an der Tafel und rassistische Äußerungen im Unterricht. Das kommt in der Börde immer häufiger vor. Alarmierende Tendenzen verzeichnen sowohl Schulen als auch die Polizei.