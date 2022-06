Ausstellung Hakenstedter Künstler zeigt seine Werke in der Haldensleber Kulturfabrik

Thomas Koch ist ein Freigeist, ganz und gar bestimmt von den Naturgewalten des Lebens. Seine Ausstellung in der Kulturfabrik spiegelt wider, was ihn antreibt: in Skulpturen, Malerei, Lyrik und Musik.