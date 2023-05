Einziger Vereinspokal im Rollschuhsport in Sachsen-Anhalt in Haldensleben vergeben. Teilnehmer und Besucher nahmen zum Teil weite Anfahrtswege auf sich, um mitmachen zu können.

Haldensleben: 23. Rolli-Pokal mit 160 Teilnehmern in der Ohrelandhalle

Leia Stulnikova beim 23. Rolli-Pokal in Haldensleben.

Haldensleben - Der 23. Rolli-Pokal lockte am Sonnabend zahlreiche Rollsportbegeisterte in die Ohrelandhalle in Haldensleben. Insgesamt nahmen laut dem stellvertretenden Vereinsvorsitzenden Enrico Keil 160 Teilnehmer aus acht Vereinen teil.