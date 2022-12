Gericht Haldensleben: Amtsgerichtsleiter geht in den Ruhestand

Haimo Petersen, Amtsgerichtsleiter in Haldensleben und Wolmirstedt, geht nach über 20 Jahren in den Ruhestand. Wie blickt er auf seine Zeit in Haldensleben zurück? Und was wird ihm im Ruhestand am meisten fehlen? Ein Interview mit Redakteurin Kaya Krahn.