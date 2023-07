Für die junge Familie ist es bereits das zweite Restaurant, das sie eröffnet. Und das nicht, weil es bei dem ersten nicht gut lief – im Gegenteil. In der ehemaligen „Räuberhöhle“ in Hundisburg wollen sie ein griechisches Restaurant eröffnen.

Haldensleben - Es ist schummrig in der ehemaligen „Räuberhöhle“ in Hundisburg, als sich die Pforten endlich wieder öffnen. In der Tür steht eine junge Frau mit einem kleinen Jungen auf dem Arm – Celine Klosi und der eineinhalbjährige Louan. „Einen Moment bitte, mein Mann ist noch am Telefon und macht Bestellungen für unser anderes Restaurant“, sagt sie. Sie und ihr Mann haben große Pläne für die ehemalige „Räuberhöhle“. Und wollen sie schnellstmöglich wieder für alle öffnen.

Ihr Mann, das ist Donald Klosi. Er ist fünf Jahre älter als Celine, aber immer noch so jung, dass man kaum erwarten würde, eine so erfahrene Gastronomenfamilie vor sich sitzen zu haben. „Wir sind 23 und 28 Jahre alt. Die Leute trauen uns oft nicht zu, was wir machen“, sagt Celine Klosi. Wozu „die Leute“ jedoch keinen Grund haben – denn die beiden sind durchaus erfolgreich mit dem, was sie tun. „Wir wollen unser Restaurant ,Mythos’ in St. Andreasberg erstmal behalten, es läuft super, super gut und die Gäste hatten schon Sorge, dass wir dort schließen“, sagt Donald Klosi.

Personalsuche für neues Restaurant in Hundisburg

Wie die beiden dazu gekommen sind, sich schon so früh in der Gastronomie selbstständig zu machen? „Nur junge Leute machen verrückte Sachen“, sagt der Gastronom mit einem Lachen. „Wir haben nichts zu verlieren, viel Energie, viele Ideen. Meine Frau unterstützt mich wo sie kann, wir sind einfach ein echtes Power Paar. Wir haben in wenig Zeit sehr viel geschafft“, sagt Donald Klosi. Doch egal wie viel Power in dem Paar steckt – als junge Eltern können sie das Restaurant mit 75 Innenplätzen und 50 Außenplätzen, die erst im kommenden Jahr eröffnet werden sollen, nicht alleine schmeißen. „Servicekräfte haben wir schon einige, aber wir brauchen noch jemanden für die Küche“, sagt der Gastronom. Er sei selbst gelernter Koch, unter anderem mit einem Kurs, der explizit auf südländische Küche ausgelegt war. „Uns ist es wichtig, dass wir im Geschäft nicht Chef und Chefin sind, sondern alles Kollegen“, fügt seine Frau hinzu.

Spezialität: Freundlichkeit und guter Service

Hundisburg soll der neue Hauptsitz der kleinen Familie werden, wenn man es so nennen kann. „Es hat etwas gedauert, aber wir habe eine schöne Wohnung in Olln gefunden und brauchen jetzt keine fünf Minuten mit dem Auto hier her“, sagt Celine Klosi.

Ihr neues Restaurant wird, genau wie das erste, „Mythos“ heißen. Mythos in der Räuberhöhle – das passt irgendwie. Aktuell ist davon allerdings noch nicht so viel zu sehen, denn vor den beiden jungen Eltern liegen noch zahlreiche Arbeitsstunden. „Wir haben den hinteren Saal gestrichen, hier vorne den Teppich von der Wand gerissen, auf dem Betonboden Laminat verlegt. Alleine letzteres hat schon viereinhalb Tage gedauert“, erzählt die Gastronomin. „Wir haben auch schon gehört, dass der hintere Saal früher immer von verschiedenen Ortsgruppen und Stammtischen genutzt wurde – da haben wir auch schon die ersten Reservierungen erhalten.“ Dabei wird es zur Eröffnung noch ein bisschen dauern. „Wir hoffen auf Mitte bis Ende September“, sagt Donald Klosi. Bis dahin müssen vorne noch die Tische aufgebaut und gestrichen werden, es fehlt noch jegliche Dekoration und die Küchengeräte. „Das Problem sind weniger die Arbeiten selbst als die ganzen Lieferzeiten. Das dauert alles gerade ganz schön lange. Aber das kriegen wir alles hin.“

Traditionelle, griechische Küche

Der Schritt aus dem Harz in die Börde fällt den beiden nicht schwer. „Ich habe hier früher schon gewohnt, in Barleben“, erklärt Donald Klosi.

Fragt man die beiden nach ihrer Spezialität, dann sprechen sie zuerst vom Service, den sie ihren Gästen bieten. „Die Gäste fühlen sich bei uns wohl, wie zuhause. Bei uns war immer wichtig, dass wir uns Zeit nehmen. Egal wie voll oder stressig es ist, einer von uns beiden versucht immer, sich fünf Minuten für einen Plausch an jedem Tisch zu nehmen“, sagt Celine Klosi.

„Wir gehen selbst viel essen und haben gemerkt, dass das beste Essen nichts bringt, wenn die Stimmung schlecht ist“, fügt ihr Mann, der aus einer Gastronomenfamilie stammt, hinzu. Doch nicht nur er hat dadurch Ahnung im Umgang mit Menschen – seine Frau hat, bevor sie in die Gastronomie umstieg, in einer Kindertagesstätte und einem Pflegeheim gearbeitet. „Mir war schon immer klar, dass ich etwas mit Menschen machen möchte“, sagt Celine Klosi.

Vom Service abgesehen, soll das Restaurant aber natürlich auch mit dem Essen überzeugen. „Also bei unserem Restaurant in St. Andreasberg sind die traditionellen griechischen Gerichte am beliebtesten. Moussaka, Juwezi, also Lammfleisch aus dem Ofen, Rinderleber und natürlich Gyros“, sagt die Gastronomin.