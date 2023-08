Eine erste Auswertung des interaktiven Angebots der Stadt Haldensleben zeigt, welche Potenziale es in Haldensleben für Solarstrom und Solarthermie gibt. Wie wird das Solarkataster bisher genutzt?

Die Mehrzahl der Gebäude in Haldensleben ist laut dem Solarkataster der Stadt gut für Solarstrom und Solarthermie geeignet.

Haldensleben - Die Stadtverwaltung Haldensleben hat als eine der ersten in Sachsen-Anhalt ein sogenanntes Solardachpotenzialkataster herausgegeben. Das heißt, dass auf einer interaktiven Karte einzusehen ist, ob Gebäude für eine Photovoltaikanlage geeignet sind. Zudem gibt es die Möglichkeit, anhand des eigenen Stromverbrauchs zu errechnen, wie viele Module es bräuchte, um ihn zu decken. Ferner können über die Seite auch direkt Handwerker in der Region gefunden werden. Eine erste Auswertung des Tools nach etwa drei Monaten zeigt, wie es angenommen wird und wie viele Gebäude in Haldensleben wie für Sonnenstromanlagen geeignet sind.