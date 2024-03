Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Haldensleben - Auf Grund der Bauarbeiten für das neue Rolandhaus wurden auf der Magdeburger Straße, etwa auf Höhe der Ohrelandhalle, zeitweise Baustellenampeln aufgestellt. Die Ampelregelung war nötig, da in dieser Zeit die Baugrube ausgehoben wurde und somit bedeutend mehr Lastwagen als sonst in der Stadt unterwegs waren. In der Kurve der Magdeburger Straße, wo es in die Holzmarktstraße abgeht, wäre es sonst mit Bussen und Lastwagen zu eng geworden.