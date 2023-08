Von Ferienwohnungen über Pensionen, Hotels und Zimmervermietung: Das Angebot an Unterkünften in Haldensleben ist größer, als viele vielleicht denken mögen. Wo gibt es sie, was unterscheidet sie und wer sind die Gastgeber? Die Volksstimme hat einige gefragt.

Haldensleben - Als das Hotel „Roland“ in Haldensleben Ende 2020 seine Türen für immer schloss, reifte in den Köpfen von Kai und Sandra Lünecke eine Idee. Zufällig liefen zeitgleich auch einige Mietverträge in ihrem Haus in der Hagenstraße 16 aus. „Warum nicht Ferienwohnungen daraus machen?“, dachten sie sich.