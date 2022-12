Haldensleben: Gibt es ein Recht auf Wärme in der Mietwohnung?

Haldensleben - Die Energiekrise ist in aller Munde – vor allem, in diesem Monat, wo es einmal nicht mehr nur um Krise geht. Ein Satz, der immer wieder zu hören ist, ist: „Dreh mal die Heizung auf, in diesem Monat übernimmt das doch der Staat.“ Doch was, wenn die Heizung plötzlich gar nicht wärmer wird, obwohl man sie zur Ausnahme mal wieder ganz aufdreht?