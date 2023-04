Otto Group klärt Zukunft in Haldensleben Kein Bangen mehr um 1400 Jobs: Versandhändler Otto bleibt nun doch bei Hermes im Südhafen

Der Versandhändler Otto wird logistisch weiterhin von Hermes Fulfilment am Südhafen in Haldensleben abgewickelt. Das hat der Konzern am Mittwoch seinen 4000 Mitarbeitern in der Kreisstadt mitgeteilt. Nun sind 1400 Arbeitsplätze gesichert. Sorgen gibt es jedoch im hessischen Gernsheim.