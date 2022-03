Haldensleben knackt zum ersten Mal die 50-Millionen-Euro-Grenze

Der Haldensleber Stadtrat soll am heutigen Donnerstag den Haushaltsplan für das kommende Jahr beschließen. Mit mehr als 50 Millionen Euro ist das Zahlenwerk so umfänglich wie noch nie. Für den Ausgleich muss erneut in die Rücklagen der Stadt gegriffen werden.

Haldensleben - Alles wird teurer! Diesem Trend kann sich auch die Stadt Haldensleben nicht entziehen. Allein 50,4 Millionen Euro weist der Haushaltsplan für 2022 an Aufwendungen aus - so viel Geld wie noch nie. Dem stehen Erträge in Höhe von 47,1 Millionen Euro gegenüber. Um das Minus von 3,3 Millionen Euro auszugleichen, muss wie in den Jahren zuvor schon auf die Rücklage zurückgegriffen werden.