Der Verein der Freunde des Haldensleber Handballs will eine Dokumentation über den Handball in Haldensleben anfertigen. Dafür werden noch Mitstreiter und Zeitzeugnisse gesucht.

Schüler treten im Jahr 1961 in Haldensleben gegen ihre Lehrer im Feldhandball an.

Haldensleben - Handball hat in Haldensleben eine lange Tradition. So traten etwa bereits im Jahr 1961 Schüler in der Jahn-Allee gegen ihre Lehrer beim Feldhandball an. Nun soll die Geschichte des Ballsports in Haldensleben dokumentarisch festgehalten werden – in einem Film, mit Bildern und einer Ausstellung.