Obwohl das Lärmproblem an der betroffenen Straße längst gelöst ist, muss die Stadt einen Lärmaktionsplan fassen.

Haldensleben - Aufgrund einer Lärmschutzrichtlinie der Europäischen Union, die durch das Bundes-Immissionsschutzgesetz in Deutschland umgesetzt wurde, ist die Stadt Haldensleben dazu verpflichtet, Lärmaktionspläne aufzustellen. Eine Lärmkartierung wurde von einem Ingenieurbüro in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt erstellt. Das Problem: Die Kartierung beschreibt die Situation, bevor die Ortsumgehung Wedringen geöffnet wurde. Deswegen hatte der Stadtrat einen Beschluss für Lärmaktionspläne bisher abgelehnt. Nun hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass diese Pläne zwingend notwendig sind, wenn eine Kartierung vorgenommen wurde. Was bedeutet das für die Stadt?