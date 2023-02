Bei Satuelle könnte einer der größten Solarparks in Deutschland entstehen. Zumindest, wenn es nach der Firma Kronos Solar geht, die dort ein riesiges Projekt auf die Beine stellen will. Bei den Anwohnern hält sich die Begeisterung jedoch in Grenzen. Wie wird über das Projekt entschieden?

Haldensleben - Es ist unruhig in der Gaststätte Fuhrmann in Satuelle, Stühle werden hin und her gerutscht, Stimmen erhoben. Die Atmosphäre ist aufgeheizt, als am Donnerstag, den 16. Februar 2023 über einen möglichen neuen Solarpark nahe des Haldensleber Ortsteils diskutiert wird. Sollte das Projekt von der Firma Kronos Solar bewilligt werden, wäre der Solarpark nach eigenen Angaben einer der drei größten in ganz Deutschland.