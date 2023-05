Für 60.000 Euro sollen fast alle Spielgeräte für Kinder von dem Spielplatz in Satuelle verschwinden und gegen neue getauscht werden. Zudem ist ein extra Bereich für Kinder unter drei Jahren geplant. Doch noch steht dem Projekt ein großes Problem im Wege.

Haldensleben: Neuer Spielplatz in Satuelle geplant

Neben Schaukeln soll der neue Spielplatz in Satuelle unter anderem eine Seilbahn für die Kinder bekommen.

Satuelle - Jedes Jahr wird in Haldensleben ein anderer Spielplatz auf Vordermann gebracht. Nun ist Satuelle an der Reihe und die Pläne sind umfangreich. Beinahe alle Geräte sollen ausgetauscht werden. Was hat der Planer alles vor?