Der ehemalige Sportplatz in Althaldensleben soll renaturiert und als Pocket-Park neu belebt werden. Die Stadt setzt dabei auf mehr Biodiversität, naturnahe Erholung und einen „Pfad der Vielfalt“, der Besuchern die Natur näherbringen soll.

Althaldensleben - Von Hundekindergarten bis Abenteuerspielplatz: Seitdem der Sportplatz Lindenallee in Althaldensleben verwaist ist, gab es in den vergangenen sieben Jahren verschiedene Ideen, wie das Areal künftig genutzt werden könnte. Bislang hat sich jedoch keine davon durchsetzen können, teilweise kam auch heftiger Gegenwind aus Olln selbst. Nun gibt es eine neue Idee, was aus dem Areal werden könnte. Die ist schon sehr konkret und kommt aus der Stadtverwaltung.