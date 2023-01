Haldensleben: Probleme bei Zustellung der Deutschen Post

Die Unzufriedenheit mit der Deutschen Post ist groß – das zeigen die steigenden Beschwerdezahlen über den Postzusteller. Auch in Haldensleben gibt es Probleme, besonders im Wohngebiet am Süplinger Berg. Woran liegt das? Und was macht die Post dagegen?

Haldensleben - Wer kennt es nicht? Beharrlich blickt man mehrfach am Tag in den Briefkasten, hält Ausschau nach dem Briefträger oder Paketzusteller und ist am Ende enttäuscht, weil der ersehnte Brief und das erwartete Paket doch nicht ankam. In Haldensleben häufen sich diese Beschwerden – vor allem in Hinblick auf die Deutsche Post. „Es kann doch nicht sein, dass ein wichtiger Brief einfach nicht zugestellt wird, sondern zurückgeschickt wird. Und das, obwohl die Beschriftung am Briefkasten genauso ist, wie immer“, beschwert sich ein Haldensleber.