Der Tunnelbau in Haldensleben, der am Bahnübergang Hagenstraße geplant ist, hängt unmittelbar mit der Ortsumgehung der B245n zusammen. Eine Klage dagegen verzögert sowohl die Bauplanungen als auch die Arbeiten an sich. Jetzt noch aus dem Projekt auszusteigen, würde der Stadt allerdings teuer zu stehen kommen.

Haldensleben: So ist der Planungsstand für den Tunnel am Bahnübergang in der Hagenstraße

Am Bahnübergang an der Hagenstraße in Haldensleben soll der Verkehr durch einen Tunnel geführt werden. Doch die Planungen dafür stagnieren – weil die Ortsumgehung B245n beklagt ist.

Haldensleben - Es gibt kein Bauprojekt in Haldensleben, das schon so lange im Gespräch und in der Planung ist, wie der Tunnelbau am Bahnübergang Hagenstraße – abgesehen von der Umgehungsstraße B245n. Dass der Tunnel kommt, steht eigentlich fest, nur das „Wann“, das ist noch offen. Denn sein Bau kann erst beginnen, wenn die Ortsumgehung B245n abgeschlossen ist. Doch die wird aktuell beklagt. Welche Auswirkungen hat das auf die Planungen zum Tunnel? Und welche Kosten kommen auf die Stadt zu?