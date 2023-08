Erneuerbare Energien Haldensleben: So kommt Sonnenstrom ins Netz

Solarenergie ist in aller Munde in Haldensleben. Sei es das Solardachkataster, die Solarleitlinie oder die Solarparks in Planung. Doch es gibt ein Problem: Die Betreiber müssen den Anschluss ans Netz laut dem Erneuerbaren Energien Gesetz sicherstellen. Wie kann dieses Gesetz praktisch umgesetzt werden?