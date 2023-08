Thomas Kopf ist der neue Pächter der Campingoase am Steinbruchsee in Süplingen. Seit nicht mal einem Jahr betreibt er den Platz. Wie blickt er auf die bisherige Saison? Was ist in diesem Jahr noch geplant? Und welche Auswirkungen hatte das schlechte Wetter der vergangenen Wochen auf das Geschäft?

Haldensleben - Am Eingangstor der Campingoase am Steinbruchsee in Süplingen hat sich am Donnerstagnachmittag eine Schlange gebildet. Nicht nur am Eingang, sondern auch an der kleinen Luke, aus der Getränke, Eis und Snacks verkauft werden. Die Wettervorhersage fürs Wochenende war gut und es zieht die Menschen ins Freie. „Die Gäste kommen gerne hier her, die ersten Monate liefen hier wirklich gut. Die Menschen sehen, dass sich hier etwas verändert hat und das wertschätzen sie“, sagt Pächter Thomas Kopf.