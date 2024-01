Die Bauarbeiten am Rolandhaus ruhen aktuell. Dafür gibt es mehrere Gründe. Bald gehen sie jedoch in eine neue Phase. Autofahrer müssen dann wieder mit Einschränkungen rechnen.

Haldensleben: So weit sind die Bauarbeiten am Rolandhaus

Haldensleben - Bis vor Weihnachten konnte man in Haldensleben bei den Bauarbeiten am neuen Rolandhaus in der Magdeburger Straße beinahe täglich neue Entwicklungen beobachten. Denn davon gab es in den vergangenen Monaten einige. Doch seit etwa zwei Wochen ruhen die Arbeiten. Das hat verschiedene Gründe. Nun ist allerdings absehbar, wann es weitergeht.