Haldensleben vergibt erstmals Geld an Vereine, die wegen Pandemie in finanzieller Not sind

Haldensleben. Corona und die damit verbundenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie bringen so manchen Verein finanziell ins Schlingern. Die Einnahmen fallen zum größten Teil weg, doch die Kosten und Ausgaben bleiben. Um den Vereinen in dieser Situation finanziell unter die Arme zu greifen, ist ein 30.000 Euro großer Fördertopf auf Antrag der AfD-Stadtratsfraktion in den Haushalt eingestellt worden.

Ende Februar dieses Jahres hat der Ausschuss für Schule, Soziales, Sport und Kultur des Stadtrats eine Richtlinie empfohlen, wonach die Hilfe gewährt werde soll. Einfach und unbürokratisch, so seine selbst gesetzte Vorgabe, können die Fördermittel ohne großen Papierkram beantragt werden. Vier Vereine haben dies nun erstmals in Anspruch genommen. Über die Vergabe hat der Ausschuss auf seiner jüngsten Sitzung entschieden.

Fast die Hälfte ist schon weg

Summa summarum ging es dabei um mehr als 14.000 Euro. „Wenn wir die vier Anträge genehmigen, dann ist schon gut die Hälfte weg, und Corona dauert noch eine Weile“, wies Bodo Zeymer (Bündnis 90/Grüne) darauf hin, dass die Mittel begrenzt seien. Die von den Vereinen beantragten Summen daher pauschal in voller Höhe zu vergeben, ist daher von den Ausschussmitgliedern abgelehnt worden.

Vielmehr haben sie sich auf Einzelfallentscheidungen geeinigt. So wie beim Kreisverband Börde des Kinderschutzbundes. 3.800 Euro für ein Essensprojekt hatte die Organisation beantragt. Doch aus der Begründung für den Antrag sind einige Mitglieder nicht ganz schlau geworden. „Die einzelnen Summen erschließen sich mir nicht“, bemängelte Bodo Zeymer. Auch Nadine Brennecke (AfD) erschien die Summe zu hoch. Ihr Vorschlag, das Geld um die Hälfte zu kürzen, ist im Ausschuss mehrheitlich angenommen worden.

Genehmigt hat der Ausschuss dagegen die vollen Summen für den Förderverein Dorfgemeinschaftshaus Wedringen (1.000 Euro), für Khepera (2.632 Euro) und die Volkssolidarität (6.875 Euro). Doch gerade bei der Volkssolidarität zeigte es sich, wie schwierig es für die Ausschussmitglieder ist, eine Entscheidung zu treffen.

Nicht jeder Verein nutzt Hilfsangebot

Mit dem Geld plant der Sozial- und Wohlfahrtsverband, Personalkosten zu finanzieren, die bislang über Veranstaltungen akquiriert werden konnten. Corona hat die Veranstaltung aber unmöglich werden lassen. Eine Kurzarbeiterregelung für die Mitarbeiterin sei der Volkssolidarität nicht möglich gewesen, hatte Haldenslebens Sozialamtsleiterin Doreen Scherff auf Nachfrage erfahren.

„Eine schwierige Situation“, warf Tim Teßmann (CDU) ein. Als Vorsitzender des Handballsportvereins Haldensleben steht er vor ähnlichen Problemen. „Doch wir machen nichts geltend, obwohl uns die Einnahmen fehlen“, meinte er. „Wenn jeder Verein Hilfe beantragt, dann haben wir bald nichts mehr, das wir vergeben können“, appellierte er auch an die Vereine, Augenmaß zu bewahren.

Allein schon die Höhe der beantragten Hilfe von der Volkssolidarität stellte Bodo Zeymer vor Probleme. „Das sind schon mehr als 20 Prozent der Gesamtsumme, die uns zur Verfügung steht“, rechnete er aus. Zudem vermisste er den Nachweis für die beantragte Summe.

„Wir wollten es doch aber genauso unbürokratisch haben“, verwies Ausschussvorsitzender Klaus Czernitzki (Die Linke) auf die Richtlinie, die der Ausschuss verabschiedet hat. „Verluste durch Corona und Seniorenarbeit - das sagt die Richtlinie aus und beides trifft hier zu“, sagte er.

Ausschussmitglieder im Zwiespalt

Auch wenn letztlich der Antrag der Volkssolidarität in voller Höhe genehmigt wurde, glücklich damit waren nicht alle Ausschussmitglieder. „Beim Kinderschutzbund haben wir gekürzt, hier nicht“, sah sich Teßmann in einer Zwickmühle.

Um zumindest ein wenig mehr finanziellen Spielraum beizubehalten, beantragte Zeymer, dass die Vereine grundsätzlich nur ein einziges Mal gefördert werden sollen. „Wer schon einmal Geld bekommen hat, bekommt nicht noch einmal etwas“, schlug er vor. Dies wiederum stieß im Ausschuss auf Kritik. „Unglücklich“ nannte Ann Fabini, die für die CDU als sachkundige Einwohnerin im Ausschuss sitzt, Zeymers Vorschlag.

Der zog seinen Antrag dann auch wieder zurück, stellte aber klar: „Ich wünsche mir für die Zukunft, dass die Anträge deutlich begründet werden.“ Und genau dies, so machte Czernitzki deutlich, sei mit der Richtlinie für die Vergabe der Corona-Hilfen auch beschlossen worden.