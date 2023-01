Haldensleben: Vernissage mit Musik in der Kulturfabrik

Haldensleben - Die Musik der Tubulatores aus Leipzig beginnt leise, fast sphärisch in der Kulturfabrik in Haldensleben. Schnell wird sie lauter und treibender, bis sie an eine Mischung aus Jazz und Klangschalen erinnert. Winfried Völlger und Erik Knäschke untermalten mit ihrer Musik die Vernissage zur Ausstellung „Vier“ der Künstlerinnen Ingrid Müller-Kuberski, Heidi Groth, Annedore Policek und Helga Borisch. Das Quartett stellt bis zum 18. März 2023 insgesamt 102 Werke in der Kulturfabrik aus.

