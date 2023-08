Die Börde liegt im Landesvergleich recht weit hinten, was die Kosten für Kita- und Krippenplätze angeht. In Haldensleben sieht das jedoch anders aus – nur zwei andere Orte haben vergleichbare Preise für die Kita und kein anderer bietet so günstige Krippenplätze. Woran liegt das?

Haldensleben - Während die Erwachsenen bei der Arbeit sind, ist das Kind in der Kita – so handhaben es die meisten Eltern. Doch Kinderbetreuung kann ein teures „Vergnügen“ sein – mancherorts zahlen Eltern bis zu 270 Euro für einen Zehn-Stunden-Platz in der Krippe, woanders nur 165 Euro. Woran liegt es, dass die Preise in der Börde so weit auseinander liegen?

Die Kosten für Krippen- und Kitaplätze werden maßgeblich durch die Lage der Einrichtung bestimmt. Die Durchschnittspreise haben regional extreme Unterschiede – sei es auf Kreisebenen im Land Sachsen-Anhalt oder zwischen den verschiedenen Orten im Landkreis selbst. Vor allem Haldensleben sticht heraus – denn hier sind die Krippenplätze im gesamten Kreis am günstigsten. Und auch bei den Kita-Kosten gibt es nur zwei andere Orte, die ähnlich günstige Betreuungsangebote bieten.

Landkreis Börde: Über 100 Euro Unterschied zwischen Krippen-Kosten

Woran das liegt, kann die Stadtverwaltung Haldensleben gar nicht so genau festmachen. „So genau können wir es gar nicht sagen. Wir vermuten, dass es möglicherweise daran liegen könnte, dass die Stadt eine Vielzahl von zum Teil größeren Einrichtungen hat, sodass sie vielleicht effektiver zu führen sind“, sagt Lutz Zimmermann, Pressesprecher der Stadt Haldensleben.

Börde: So günstig/teuer ist Kinderbetreuung

1. Haldensleben (165 Euro)

2. Hohe Börde (180 Euro)

3. Oschersleben (180 Euro)

1. Niedere Börde (106 Euro)

2. Barleben (150 Euro)

3. Haldensleben (155 Euro)

1. Wolmirstedt (270 Euro)

2. Gröningen (245 Euro)

3. Kroppenstedt (245 Euro)

1. Gröningen (220 Euro)

2. Kroppenstedt (220 Euro)

3. Westheide (217,50 Euro)

Doch es könnte noch einen anderen Grund geben. Die Kitas werden nämlich aus verschiedenen Töpfen finanziert. Einen Teil zahlt das Land, einen Teil der Landkreis und einen wieder anderen die Kommune. Je nachdem, wie groß der von der Gemeinde übernommene Anteil ist, fällt der von den Eltern zu zahlende Beitrag größer oder kleiner aus. Wie viel die Stadt prozentual übernimmt, kann bis Redaktionsschluss nicht beantwortet werden.

Börde: Kindergartenplätze kosten im Schnitt rund 190 Euro

Dennoch macht es sich für die Eltern im Portemonnaie bemerkbar. Im Schnitt kostet ein Krippenplatz in Haldensleben für zehn Stunden 165 Euro. Zum Vergleich: In Wolmirstedt sind es 270 Euro, in Barleben 240 Euro und in Wanzleben 223 Euro. Haldensleben ist damit in der Börde Spitzenreiter.

Nicht ganz ungeschlagen, dennoch sehr weit vorne liegt Haldensleben ebenfalls bei den Kosten für Kindergartenplätze. Hier kostet eine Betreuung für zehn Stunden 155 Euro. Im Landesschnitt sind es 169 Euro. Der Durchschnitt im Landkreis ist mit 191 Euro der höchste in Sachsen-Anhalt. Ausreißer nach oben sind hier etwa Erxleben mit 210 Euro, Gröningen mit 220 Euro und Sülzetal mit 200 Euro.

Niedere Börde hat günstigste Kita-Plätze

Günstiger als Haldensleben sind nur zwei Orte: Barleben und die Niedere Börde. Zehn Stunden Betreuung in Barleben kosten beispielsweise 150 Euro, etwa so viel wie in Haldensleben. Deutlich günstiger und damit Spitzenreiter im Landkreis ist die Niedere Börde mit 106 Euro für zehn Stunden Betreuung.