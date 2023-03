Hund von Steuer abmelden Haldensleben: Wie man den Hund im Sterbefall bei der Stadt abmeldet

Wenn der Hund stirbt, schmerzt das Halter oft sehr. In der Trauerphase stehen dann allerdings einige Formalitäten an, die erledigt werden müssen. Doch was ist zu beachten? Und wie kommen Hundebesitzer an eine offizielle Sterbebescheinigung, wenn der Hund im eigenen Haus oder Garten verstorben ist?