Haldensleben: Wie sehr trifft die Personalkrise die Kreisstadt?

Die Personalkrise trifft derzeit viele Branchen an vielen Orten. Auch an Haldensleben geht sie nicht spurlos vorbei. Dennoch berichten Unternehmen und Branchen aus der Kreisstadt derzeit über unerwartete Entwicklungen.

Haldensleben - Personal fehlt - das ist der Ton, den derzeit viele Studien und Branchen anschlagen. Die Gründe dafür sind vielfältig: Pandemie, Mitarbeiter, die in Rente gehen, höhere Ansprüche an Arbeitgeber, eine niedrige Geburtenrate. Doch wie sieht die Situation vor Ort in Haldensleben aus?