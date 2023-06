Stipendium Haldensleben will angehende Lehrer mit Geld an die Stadt binden

In den politischen Gremien Haldenslebens wird momentan darüber diskutiert, angehende Lehrer mithilfe eines Stipendiums an die Stadt zu binden. Ein ähnliches Programm gibt es bereits in Gardelegen. Wie viel Geld soll es geben und was sagt das Landesschulamt?