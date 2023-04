In Haldensleben wird schon länger darüber diskutiert, ein Stipendium für angehende Mediziner aufzulegen, um dem Fachärztemangel entgegenzuwirken. Nun ist noch ein weiterer Vorschlag aufgekommen, der favorisiert wird.

Haldensleben will dem Ärzte-Mangel entgegenwirken, nur wie?

An Hausärzten, Fach- und Zahnärzten mangelt es mittlerweile auch in Haldensleben enorm.

Haldensleben - Die Idee war zunächst einmal einfach: Schon im vergangenen Jahr brachte die Fraktion CDU/FDP im Haldensleber Stadtrat den Antrag ein, ein Ärztestipendium aufzulegen. Damit sollte angehenden Medizinern bereits im Studium unter die Arme gegriffen werden. Diese sollten gleichzeitig verpflichtet werden, sich nach erfolgreich absolviertem Studium in der Stadt niederzulassen. So sollte dem großen Fachärztemangel entgegengewirkt werden, der längst auch in der Börde-Kreisstadt angekommen ist. Das Ziel sollte vorrangig sein, einen weiteren Kinderarzt für die Stadt zu gewinnen.