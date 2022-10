Haldensleben: Wo Anwohner Straßen selbst vom Laub befreien müssen

In Haldensleben müssen sich viele Anwohner selbst um das Laub vor ihrer Tür kümmern. Wohin damit?

Haldensleben - Bunte Blätter an den Bäumen sehen toll aus - hier ein bisschen Rot, dort Gelb und Orange. Doch wenn die Blätter auf den Boden fallen, werden sie schnell zum Ärgernis. Denn für die meisten Hausbesitzer bedeutet das deutlich mehr Arbeit - sei es im eigenen Garten oder auf der angrenzenden Straße. Denn in Haldensleben sind die Anwohner für die Sicherheit auf den Gehsteigen selbst vor ihrer Tür in vielen Fällen verantwortlich. Und auf nassem Laub rutscht es sich eben besonders leicht aus. Die Frage ist nur: Wie wird das Laub dann korrekt entsorgt?