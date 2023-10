Die Familienleben-Umfrage der Volksstimme zeigt, dass viele Menschen in Haldensleben die Radwegsituation schlecht finden. Passend dazu stehen gerade wieder zwei Radwege im Fokus verschiedener Gremien. Was ist geplant? Und auf welchen Strecken wird vorerst kein Radweg kommen?

Wer aktuell mit dem Rad von Satuelle nach Haldensleben möchte, muss eine vielbefahrene Landstraße in Kauf nehmen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Haldensleben - Die Entfernungen in Haldensleben sind eigentlich so, dass man sie gut mit dem Fahrrad zurücklegen könnte. Doch laut der Familienleben-Umfrage von Volksstimme und Mitteldeutscher-Zeitung finden viele Haldensleber die Radwege für Kinder unsicher. Zudem gäbe es laut den Ergebnissen zu wenige. Passend dazu hatten zuletzt die Mitglieder des Hauptausschusses des Stadtrats Diskussionen über zwei geplante Radwege geführt. Was kam dabei rum?