Die Vorbereitungen für das Bauvorhaben in Uthmöden, in dessen Rahmen zwei neue Wohnhäuser entstehen sollen, laufen auf Hochtouren. Nun hat sich der Bauausschuss von Haldensleben damit befasst.

Haldenslebens Bauausschuss stimmt für Wohngebiet in Uthmöden

Das „Dorfgebiet Kleegartenstraße“ in Uthmöden könnte bald bebaut werden.

Haldensleben - Das neue Wohngebiet mit zwei Einfamilienhäusern samt Nebenanlagen in Uthmöden nimmt deutlichere Formen an. Aktuell geht es um die Abwägungsvorschläge, sprich Stellungnahmen, die nach dem Beteiligungsverfahren geprüft wurden. Was wurde dabei beanstandet?