Haldenslebens Kämmerin geht, Bürgermeister wird gewählt

Die Kämmerin und stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Haldensleben, Sabine Wendler, wird in den Ruhestand gehen. Eine Bürgermeisterwahl steht 2022 an.

Haldensleben - Sabine Wendler geht in den Ruhestand. Das erklärte die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Haldensleben bei der jüngsten Stadtratssitzung am Donnerstagabend. So werde sie ihre Tätigkeiten im Rathaus noch bis zum 31. Mai 2022 fortführen. Sabine Wendler hat in der Haldensleber Verwaltung eine Doppelfunktion inne: Sie ist Kämmerin und stellvertretende Bürgermeisterin. Als letztere führt sie die Amtsgeschäfte der Stadt, seitdem die Haldensleber Bürgermeisterin Regina Blenkle Anfang 2017 suspendiert worden war.