Haldensleber Bibliothek auf intergalaktischem Star Wars-Kurs

Bei einem „Star Wars Reads Day“ haben Gäste in tollen Verkleidungen die Haldensleber Bibliothek besucht. Dort gab es Geschichten rund um den Sternenkrieg zu hören und zu lesen.

Haldensleben - Die Haldensleber Bibliothek hat sich am Sonnabend in eine andere Welt verwandelt. Beim „Star Wars Reads Day“ ging es an sechs Stationen um den galaktischen Sternenkrieg. Wer alle Aktionen mitmachte, erhielt Preise.