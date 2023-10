Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Haldensleben - Aus 750 Einreichungen mit beeindruckendem Engagement habe sich das Café International besonders hervorgetan, heißt es in einem Schreiben der nebenan.de-Stiftung, die den Nachbarschaftspreis ausgeschrieben hat. Daher bestehe die Chance, „den Deutschen Nachbarschaftspreis 2023 in eurem Bundesland zu gewinnen“ oder in einer der fünf Themenkategorien ausgezeichnet zu werden.