Neueröffnung Haldensleber Café-Tradition wird fortgesetzt

Seit der Schließung der Bäckerei Schäfers vor mehr als sieben Monaten standen die Räume mit dazugehörigem Café in der Hagenstraße 10 in Haldensleben leer. In wenigen Tagen soll dort mit der Konditorei und Bäckerei Pfeiffer wieder Leben einziehen. Hinter der Fassade wird noch fleißig aufgebaut und eingeräumt.