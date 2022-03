Haldensleber Feste sollen nicht dem Rotstift zum Opfer fallen

Haldensleben - Nichts wird in den Ausschüssen des Haldensleber Stadtrats derzeit so intensiv diskutiert wie der Haushaltsplanentwurf für das kommende Jahr. Der Etat soll vom Stadtrat auf der kommenden Sitzung am Donnerstag, 2. Dezember, um 18 Uhr in der Kulturfabrik beschlossen werden. Doch noch klafft ein millionengroßes Minus in dem Zahlenwerk.